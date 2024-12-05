Макрон: новое правительство Франции подготовит бюджет в начале 2025 года

Новый бюджет Франции на 2025 год должно подготовить будущее правительство страны в начале следующего года, заявил президент государства Эмманюэль Макрон 5 декабря в телеобращении к нации в связи с роспуском кабмина.
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