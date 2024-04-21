Врач Воробей: эмоциональный стресс вызывает синдром разбитого сердца

Самый большой обидчик сердца – это стресс. При стрессовых ситуациях и сильных переживаниях, например, после смерти любимого человека у пациента может возникнуть кардиомиопатия или синдром разбитого сердца, об этом "Газете.
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