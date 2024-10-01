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FiNE NEWS

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BMW Brilliance начала использовать грузовики на водородном топливе для перевозки машин

BMW Brilliance начала использовать грузовики на водородном топливе для перевозки машин

Первая водородная заправочная станция в Шэньяне была официально введена в эксплуатацию 27 сентября. BMW Brilliance стала первым пользователем водородной заправочной станции и первой китайской компанией, использующей экологически чистый водород.

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