В квартиры россиян могут вернуться радиоточки

Госдума обсудит вопрос возвращения в новостройки радиоточек, которые в наше время могут использоваться в качестве одной из систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях наряду с уличными сиренами и мобильной связью.
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