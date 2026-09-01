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Царьград

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Черногория объявила 1 и 2 сентября днями траура после убийства

Черногория объявила 1 и 2 сентября днями траура после убийства

В Черногории 1 и 2 сентября объявлены днями траура после тройного убийства в Даниловграде. Подозреваемый - 30-летний русский Михаил Шабунин, найденный в лесу Херцег-Нови.

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