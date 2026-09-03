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Алексей Смертин: «Как-то отец протащил брата в свой цех на Алтайском моторном заводе и показал слесарный станок: «Не будешь тренироваться – придется здесь стоять». Призывал нас терпеть ради мечты»

Алексей Смертин вспомнил, как отец учил его с братом играть в футбол. «Одно из первых воспоминаний в жизни: мяч, брат, отец и их тренировка.

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