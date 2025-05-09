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Turkish Airlines возобновила рейсы в Россию

Turkish Airlines возобновила рейсы в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву. Первый самолет вылетел из Антальи в столицу России в 07:27 по московскому времени, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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