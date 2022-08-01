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Макс Ферстаппен: «Ред Булл» подготовил стратегию с «хардом», но от нее отказались перед стартом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что едва не получил «хард» на старте Гран-при Венгрии. Команда в последний момент отказалась от использования жесткого состава, и впоследствии Ферстаппен выиграл заезд.

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