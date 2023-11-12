Самый лучший мёд России: где его собирают

Довольно часто можно увидеть объявления: «Продается башкирский мед». Чем же этот мед отличается от остальных сортов? Почему он так ценится? Башкирский мед (на местном языке – «башкорт балы») действительно родом из Башкортостана.
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