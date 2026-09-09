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ФедералПресс

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Что происходит с ценами на бензин в Кирове: главное

Что происходит с ценами на бензин в Кирове: главное

КИРОВ, 9 сентября, ФедералПресс. В Кирове зафиксирован локальный рост цен на бензин марки АИ-95: стоимость топлива на двух автозаправочных станциях города превысила отметку в 115 рублей за литр.

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