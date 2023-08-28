Закон и Порядок

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  • Василий Топчий
    Ну на счёт души- это возвышено, а более практичный метод- зомбирование населения украины новыми технологиями США.Британская развед...
  • Любовь Кузьмина
    Вы помните фильм "От заката до рассвета"? Там сценарист Квентон Тарантино, а режиссер Роберт Родригес.Вот посмотрите ...Британская развед...
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    Вечная память вам ребята!!!Пост памяти

НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

ФОТО: REVIEW NEWS/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Украинская певица намерена и дальше стричь купоны в России.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Как в годы Великой Отечественной-статью 58 &quot; Измена Родине&quot; и лагеря лет на 10. Без волокиты и адвокатов!
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5 час.
Малк
Так и хочется закричать - &quot;Сталина на вас нет!&quot;. Продюссеры, промоутеры... язык сломаешь! А на деле армия педиков-любителей бабла! Им вообще по хрен кто и что... главное, чтобы бабки плыли в карманы ровно! Не ходите на концерты Лорак и прочих &quot;ярких представителей Нэньки&quot;, которые топят за Украину, а за деньгами едут в Россию! Только так мы можем бороться с любителями бабла! Это самое лучшее, что мы можем сделать против них и укроповских агентов на сцене!
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5 час.
Сергей Росси
А чего это каждый день обсасывать ? Ну не можешь что=то сделать, терпи. Закон простой. Сколько ни возмущайся, сколько не визжи тут количество не перейдет в качество.
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4 час.

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