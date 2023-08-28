ФОТО: REVIEW NEWS/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Украинская певица намерена и дальше стричь купоны в России.
НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ
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Валерий Константинов
Как в годы Великой Отечественной-статью 58 " Измена Родине" и лагеря лет на 10. Без волокиты и адвокатов!
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5 час.
Малк
Так и хочется закричать - "Сталина на вас нет!". Продюссеры, промоутеры... язык сломаешь! А на деле армия педиков-любителей бабла! Им вообще по хрен кто и что... главное, чтобы бабки плыли в карманы ровно! Не ходите на концерты Лорак и прочих "ярких представителей Нэньки", которые топят за Украину, а за деньгами едут в Россию! Только так мы можем бороться с любителями бабла! Это самое лучшее, что мы можем сделать против них и укроповских агентов на сцене!
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5 час.
Сергей Росси
А чего это каждый день обсасывать ? Ну не можешь что=то сделать, терпи. Закон простой. Сколько ни возмущайся, сколько не визжи тут количество не перейдет в качество.
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4 час.
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