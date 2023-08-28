НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

Малк

Так и хочется закричать - "Сталина на вас нет!". Продюссеры, промоутеры... язык сломаешь! А на деле армия педиков-любителей бабла! Им вообще по хрен кто и что... главное, чтобы бабки плыли в карманы ровно! Не ходите на концерты Лорак и прочих "ярких представителей Нэньки", которые топят за Украину, а за деньгами едут в Россию! Только так мы можем бороться с любителями бабла! Это самое лучшее, что мы можем сделать против них и укроповских агентов на сцене!