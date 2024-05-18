Киевский режим ожидает прорывов российской армии на разных участках фронта

Репортёр британского издания The Daily Telegraph Роберт Кларк заявил, что оборона Вооруженных сил Украины под Харьковом оказалась неэффективной, подобная ситуация может повториться и на других участках фронта.
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