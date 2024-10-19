Лука Гуаданьино станет режиссером нового “Американского психопата” Италья...

Лука Гуаданьино станет режиссером нового “Американского психопата”Итальянский режиссер Лука Гуаданьино (“Претенденты”, “Назови меня своим именем”) снимет фильм “Американский психопат” – новое прочтение одноименной книги Брета Истона Эллиса.
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