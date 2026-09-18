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Татар-информ

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Горячую линию по защите избирательных прав открыли в Татарстане

Горячую линию по защите избирательных прав открыли в Татарстане

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане с 18 по 20 сентября проводит телефонную горячую линию по вопросам защиты избирательных прав граждан.

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