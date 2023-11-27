При разборе скандального долгостроя на тюменцев полетел строительный мусор

В Тюмени при разборе долгостроя на улице Герцена жителей напугал летящий вниз строительный мусор. Как сообщили в администрации города, подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей.
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