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Гениальность можно воспитать. Психолог рассказал, почему важно развить у ребёнка музыкальный слух

Гениальность можно воспитать. Психолог рассказал, почему важно развить у ребёнка музыкальный слух

Музыкальный психолог Кирнарская уверена, что музыкальное образование нужно каждому ребенку. По ее словам, уже через год занятий музыкой улучшается связь между полушариями мозга, что помогает раскрыть творческий потенциал и научиться выражать свои мысли.

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