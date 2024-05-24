ВСУ пытались добить раненого французского офицера, взятого в плен ВС РФ

Ранения инструктора французского военного легиона, которого ВС РФ взяли в плен в Клещеевке, свидетельствуют о попытке украинских военных добить его, сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)».
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