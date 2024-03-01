Экономист: отвязка от импортных цен позволит справиться с ростом стоимости

РИАМО - 1 мар. Доцент программы «Международная экономическая безопасность» института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев отметил, что РФ сейчас находится под давлением со стороны санкций, поэтому ценообразование на жизненно важные товары и услуги государство поддерживает с применением разных инструментов управленческого характера, сообщает «Прайм».
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