9 хитростей, которые облегчат быт

Казалось бы, лавровый лист нужен для того, чтобы придать аромат блюдам, а гигиеническая помада – чтобы защитить губы от мороза и ветра, но нет! У этих и других вещей, которые находятся у нас под рукой, есть более интересные способы применения, способные сильно облегчить быт.