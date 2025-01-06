Спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, заявил, что российского хоккеиста Александра Овечкина нельзя сравнивать с канадцем Уэйном Гретцки.
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