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В США полиция раскрыла информацию об иммигрантах, скрывающихся от возмездия

В США полиция раскрыла информацию об иммигрантах, скрывающихся от возмездия

Персональные данные более шести тысяч иммигрантов, скрывающихся в США от пыток и преследования, опубликовала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в открытом доступе, 1 декабря сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.

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