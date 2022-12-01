В США полиция раскрыла информацию об иммигрантах, скрывающихся от возмездия

Персональные данные более шести тысяч иммигрантов, скрывающихся в США от пыток и преследования, опубликовала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в открытом доступе, 1 декабря сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.
Персональные данные более шести тысяч иммигрантов, скрывающихся в США от пыток и преследования, опубликовала иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в открытом доступе, 1 декабря сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.
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