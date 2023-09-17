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Гвардиола попросил премьер-министра Швеции проголосовать за признание каталанского языка официальным в ЕС: «Он является частью европейского культурного наследия»

Гвардиола попросил премьер-министра Швеции проголосовать за признание каталанского языка официальным в ЕС: «Он является частью европейского культурного наследия»

Главный тренер «Манчестер Сити» обратился к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону с просьбой проголосовать за то, чтобы каталонский язык был признан официальном языком Евросоюза.

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