🎼 Юных новоаннинцев приглашают на музыкальный фестиваль «Птица счастья», посвящённый 95-летию выдающегося композитора и нашей землячки Александры Пахмутовой.
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🎼 Юных новоаннинцев приглашают на музыкальный фестиваль «Птица счастья», посвящённый 95-летию выдающегося композитора и нашей землячки Александры Пахмутовой.