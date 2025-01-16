В Британии назвали самого умного пса в мире: что умеет этот  "интеллектуал"

Шестилетний пес выучил названия всех своих игрушек и умеет убирать их на место по команде. Шестилетний Харви, пес породы бордер-колли, назван "самой умной собакой Британии" и одной из самых умных собак в мире.
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