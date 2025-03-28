Мелони: РФ может воспринять размещение миротворцев на Украине как угрозу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с газетой Financial Times заявила, что к предложению Великобритании и Франции о размещении «миротворцев» на территории Украины необходимо относиться с осторожностью.
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