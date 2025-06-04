Ямальцы включили «многозадачность» в антирейтинг слов в вакансиях

Жители ЯНАО назвали слова, которые больше всего раздражают в вакансиях. Слово «многозадачность» возглавило антирейтинг, сообщил сервис SuperJob по итогам опроса 200 человек с 14 апреля по 25 мая 2025 года.
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