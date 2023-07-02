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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Стрижка каре – 8 вариантов на короткие и средние волосы, на ножке и с удлинением

Если вы желаете подправить образ, подчеркнуть естественную красоту овала лица, скрыть мелкие недостатки, создать молодежный игривый лук или, наоборот, акцентировать внимание на своем статусе, то стрижка каре станет для вас беспроигрышным решением.

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