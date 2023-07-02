Стрижка каре – 8 вариантов на короткие и средние волосы, на ножке и с удлинением

Если вы желаете подправить образ, подчеркнуть естественную красоту овала лица, скрыть мелкие недостатки, создать молодежный игривый лук или, наоборот, акцентировать внимание на своем статусе, то стрижка каре станет для вас беспроигрышным решением.
Если вы желаете подправить образ, подчеркнуть естественную красоту овала лица, скрыть мелкие недостатки, создать молодежный игривый лук или, наоборот, акцентировать внимание на своем статусе, то стрижка каре станет для вас беспроигрышным решением.
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