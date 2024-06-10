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Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

В четверг, 6 июня, исполнилось 80 лет высадки союзных войск в Нормандии. На церемонию приехали многие европейские лидеры, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский с супругой — им даже расстелили красную дорожку Россию на мероприятия не пригласили, хотя французский президент Эммануэль Макрон в своей торжественной речи отметил, что именно "Красная Армия своими самоотверженными действиями на восточном фронте создала условия для успешной десантной операции союзников в Нормандии, сковав значительные силы нацистов.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
👍👍👍
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