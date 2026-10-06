Дело против Лидии Мониавы прекращено

О прекращении дела против Мониавы сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, позвонил следователь, сказавший, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.
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