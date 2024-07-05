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СЕРЫЙ

СЕРЫЙ

Сергей давно уже жил один. Так давно – как будто всегда. Хотя в армию когда-то ушел из большой и дружной семьи, а вернулся другим человеком.

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