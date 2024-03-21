Baijiahao: Китай повел себя необычно, узнав о победе Путина на выборах

Андрей Stan Почему? До в Пекине кипятком ссут от радости?! )))) Теперь имея гарантии тыла от России, можно гораздо спокойнее разговаривать и с англосаксами.... ))))

A Andrey Все, кто рад прежнему курсу, поздравили и президента(и себя - с продолжением жизни).