Китай необычным образом повел себя после подведения итогов выборов президента России. Такими выводами поделились журналисты из КНР.
Baijiahao: Китай повел себя необычно, узнав о победе Путина на выборах
Комментарии
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Андрей Stan
Почему? До в Пекине кипятком ссут от радости?! )))) Теперь имея гарантии тыла от России, можно гораздо спокойнее разговаривать и с англосаксами.... ))))
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23 час.
A
Andrey
Все, кто рад прежнему курсу, поздравили и президента(и себя - с продолжением жизни).
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошая новость, а за Китаем и Северная Корея подтянется, Ким давно в "бой рвётся" сейчас всем нужен реальный боевой опыт и проверка своего оружия в реальных боевых действиях.
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12 час.
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