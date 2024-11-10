Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь

Олег Самойлов

"...Большой вопрос, сколько ещё в городе русской славы осталось законсервированных «ждунов»?.." - МНОГО их по России сейчас разбежалось в качестве "беженцев", ОЧЕНЬ много! Пожары на складах, в магазинах, на автозаправках, в лесах и в степях числом в разы увеличились по странному стечению обстоятельств... Интересно, от природы ли?