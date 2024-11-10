Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid
    ...та не, чо вы ужо усе так... ничаво лишнево, тока бизнесс... деньгу зашибають...Заслуженный работ...
  • Лариса Голубицкая
    Охренеть! И словами то всё обставили правильно! Вроде всё для того чтобы помочь полиции с узкоплёночными преступникам...Вопрос суверените...
  • Иван Петров
    А лучше для России и русских людей избавиться от этих Кавказских республик, этот же как гнойник на теле России."Освобождение Даг...

Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь

Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь

Поздние слезы в СИЗО: «Я не думала, когда „инфу“ им передавала, что „Хаймарс“ по школе моей бабушки прилетит» 23-летняя внучка навела огонь ВСУ на херсонское село, где жила вырастившая ее старушка Илья Сергеев https://svpressa.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
&quot;...Большой вопрос, сколько ещё в городе русской славы осталось законсервированных «ждунов»?..&quot; - МНОГО их по России сейчас разбежалось в качестве &quot;беженцев&quot;, ОЧЕНЬ много! Пожары на складах, в магазинах, на автозаправках, в лесах и в степях числом в разы увеличились по странному стечению обстоятельств... Интересно, от природы ли?
Ответить
9 час.
Аркадий Цыганов
Любое проявление укронацизма должно сурово караться. Любое.
Ответить
7 час.
L
Leonid
...та не, чо вы ужо усе так... ничаво лишнево, тока бизнесс... деньгу зашибають...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх