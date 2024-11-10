Поздние слезы в СИЗО: «Я не думала, когда „инфу“ им передавала, что „Хаймарс“ по школе моей бабушки прилетит» 23-летняя внучка навела огонь ВСУ на херсонское село, где жила вырастившая ее старушка Илья Сергеев https://svpressa.
Заслуженный работник образования Украины, пожилая добрая женщина с младых соплей растила юную ...разь
Комментарии
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Олег Самойлов
"...Большой вопрос, сколько ещё в городе русской славы осталось законсервированных «ждунов»?.." - МНОГО их по России сейчас разбежалось в качестве "беженцев", ОЧЕНЬ много! Пожары на складах, в магазинах, на автозаправках, в лесах и в степях числом в разы увеличились по странному стечению обстоятельств... Интересно, от природы ли?
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9 час.
Аркадий Цыганов
Любое проявление укронацизма должно сурово караться. Любое.
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7 час.
L
Leonid
...та не, чо вы ужо усе так... ничаво лишнево, тока бизнесс... деньгу зашибають...
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3 час.
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