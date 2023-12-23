Немецкий оборонный концерн «проговорился» о наличии сервисного центра вблизи с Украиной

Массовые поставки Западом вооружений и военной техники украинской армии не только не дали какого-либо существенного преимущества ВСУ на фронте, но и создали множество проблем, связанных с их эксплуатацией, обслуживанием и восстановлением.
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