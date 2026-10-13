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Владимирские новости

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Усадьбу Рогозиных в Суздальском районе продадут за рубль

Усадьбу Рогозиных в Суздальском районе продадут за рубль

Памятник архитектуры XIX века площадью 444,5 квадратных метров продают за символический рубль, но новому владельцу предстоит учесть ряд ограничений по реставрации и использованию здания.

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