Пётр I: указывайте мне на мои ошибки

Даже если начальник — святой человек, вряд ли он спокойно примет вашу критику. Сегодня в рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем® — Пётр I Великий: Верьте не самой фразе, а тому кто это сказал.
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