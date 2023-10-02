Кошмарная «Ночь Гераней» в Виннице: Сорвана попытка ВСУ нанести ракетный удар по Крымскому мосту

На Украине намекают на уничтожение нашими разведчиками ПВО в Одесской области, после чего в «дыру» прорвались дроны-камикадзе Александр Ситников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Утром 30 сентября самостийная телеграм-тусовка написала о самой тяжелой ночи для Повітряних сил України.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии