Лучшие Анекдоты из Питера за 25.12.2023

💾💾💾 Я вот заметил. Два дня хорошее настроение. А потом раз… и понедельник. 💾💾💾 Чихуахуа, Той-Терьеры, Шпицы и прочие микропсы - это продукт собакосодержащий, тявкающий, с массовой долей волка 0,1% на 100 грамм.