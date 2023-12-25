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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 25.12.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 25.12.2023

💾💾💾 Я вот заметил. Два дня хорошее настроение. А потом раз… и понедельник. 💾💾💾 Чихуахуа, Той-Терьеры, Шпицы и прочие микропсы - это продукт собакосодержащий, тявкающий, с массовой долей волка 0,1% на 100 грамм.

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