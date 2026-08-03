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Газета.ру

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ГД: псевдонаблюдателей для дискредитации выборов готовят на онлайн-курсах

ГД: псевдонаблюдателей для дискредитации выборов готовят на онлайн-курсах

Председатель комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что комиссия зафиксировала работу онлайн-курсов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации выборов.

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