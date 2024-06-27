Компании Гурьева отказываются от претензий к «Ренессанс капиталу» в России

Шесть компаний, связанных с бизнесменом Андреем Гурьевым, а также членами его семьи, решили отказаться от претензий в российских судах к кипрской структуре «Ренессанс капитала» — компании Renaissance Securities – после того, как Высокий суд Лондона запретил им продолжать процессы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы отечественных судов.
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