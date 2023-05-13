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Главы минфинов и ЦБ G7 условились продолжать санкционное давление на РФ

Главы минфинов и ЦБ G7 условились продолжать санкционное давление на РФ

Главы ЦБ и Минфинов государств «Большой Семёрки» по результатам трехдневной встречи, состоявшейся в Ниигате в Японии, выступили с заявлением о том, что их страны продолжат «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» в отношении РФ.

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