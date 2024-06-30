Просто удивительно, в какой открытый бой ввязался Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин едва ли не со всеми.
Бастрыкин против всех. Что теперь не понравилось Кадырову
Комментарии
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Александр Рус
хватит разговаривать с этой нечистью!
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13 час.
Михаил Кицис
А за кого Бастрыкин голосовал на последних выборах в Гос. ДУМУ? Просто интересно. Неужели за ЕР? Это же и есть ДУМА, т.е. ДУРА, по словам Бастрыкина. И главное момент выбрал для этого очень подходящий.
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12 час.
t
tatyanadavydkina
Кадыров лучше бы Чечней занимался. а не лез в дела России
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7 час.
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