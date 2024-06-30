Бастрыкин против всех. Что теперь не понравилось Кадырову

Михаил Кицис

А за кого Бастрыкин голосовал на последних выборах в Гос. ДУМУ? Просто интересно. Неужели за ЕР? Это же и есть ДУМА, т.е. ДУРА, по словам Бастрыкина. И главное момент выбрал для этого очень подходящий.