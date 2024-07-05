Полковник ВС РФ и гражданин Израиля Дмитрий Галкин. Чем занимался брат артиста, что к нему пришли с обыском?

Наверное, Вы уже знаете о том, что у старшего брата Максима Галкина*, который является генеральным директором ООО "Военно-промышленная компания" и руководителем Арзамасского машиностроительного завода, прошли обыски.
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