Банда преступников на Кубани устроила бордель: наложницам угрожали физической расправой

В Краснодаре, Анапе и Крымске сейчас работает группа сотрудников Центра по противодействию экстремизму, следователи, сотрудники Росгвардии, оперативной службы и ФСБ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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