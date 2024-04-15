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Расчеты FPV-дронов уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Расчеты FPV-дронов уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ударными FPV-дронами уничтожили склад боеприпасов и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

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