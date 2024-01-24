Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и израильский постпред при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совета безопасности.
Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Евреи лучше бы рот свой поганый закрыли у них рыло и руки по плечи в крови детей!!!
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16 час.
Daddy Bo
А почему только в крови детей? А их родителей, врачей больниц, сотрудников международных организаций, просто жителей этого супер-гетто, работавших в Израиле и дома и не имевших никакого отношения к Хезболлам и прочему убивать можно, должно и невозбраняется что ли?
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15 час.
ШКИПЕР
А чьим оружием воюют евреи ?
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14 час.
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