Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН

Евреи лучше бы рот свой поганый закрыли у них рыло и руки по плечи в крови детей!!!

Daddy Bo

А почему только в крови детей? А их родителей, врачей больниц, сотрудников международных организаций, просто жителей этого супер-гетто, работавших в Израиле и дома и не имевших никакого отношения к Хезболлам и прочему убивать можно, должно и невозбраняется что ли?