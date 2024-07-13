«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

А

Александр24

Никто никого не учит, да и не может научить. Это всё от рождения. Я очень редко занимал деньги, потому как мысли о долге преследовали меня почти каждый день, не давая спокойной жизни. Долг - это святое и его надо отдать в первую очередь. А так... Мой друг постоянно опаздывал на все оговорённые встречи, иногда на час. Но это был друг. Других, даже девчонок, ждал всегда не больше 15 минут (тогда ещё не было мобильников). Слово надо держать.