Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Никто никого не учит, да и не может научить. Это всё от рождения. Я очень редко занимал деньги, потому как мысли о до...«Мужчин учат держ...
  • Владимир Соколов
    она не про это пишет))а про то что мужчины не на что не способны и живут исключительно за счет бабы.Не советую мужчин...
  • Евгений Благородный
    Всё правильно в статье написано. Я к примеру городской, но и в деревне пожил. Потом снова вернулся в город.Не советую мужчин...

«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

Прочитала забавную историю. В одной кальянной компания из трех друзей формата «братья вовек» и три не знакомых им ранее девицы, охарактеризованные одним из друзей как женщины легкого поведения, прожгли диван.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Никто никого не учит, да и не может научить. Это всё от рождения. Я очень редко занимал деньги, потому как мысли о долге преследовали меня почти каждый день, не давая спокойной жизни. Долг - это святое и его надо отдать в первую очередь. А так... Мой друг постоянно опаздывал на все оговорённые встречи, иногда на час. Но это был друг. Других, даже девчонок, ждал всегда не больше 15 минут (тогда ещё не было мобильников). Слово надо держать.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх