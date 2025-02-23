«Детей не рожают в студиях размером с собачью конуру»: Миронов раскритиковал застройщиков

В интервью РИА Новости глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался за государственный контроль над формированием цен на жилье, в первую очередь, на новые объекты строительства.
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