Путин высказался о проекте «Воспитание» в России

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поддержал идею сделать проект «Воспитание» национальным. Таким образом он отреагировал на предложение актера Владимира Машкова на встрече со своими доверенными лицами.
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