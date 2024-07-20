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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича готов продлить контракт с «Наполи» – Конте его впечатлил. Клуб предлагает соглашение на 5 лет с зарплатой 5-7 млн евро

Хвича готов продлить контракт с «Наполи» – Конте его впечатлил. Клуб предлагает соглашение на 5 лет с зарплатой 5-7 млн евро

Как сообщает Corriere dello Sport, новый главный тренер команды Антонио Конте видит Кварацхелию центральной фигурой в своем проекте.

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