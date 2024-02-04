А вот и ещё один аксессуар для Apple Vision Pro, и он стоит 300 долларов. Developer Strap нужен для сервисных центров и для разработчиков

Так очень дорогая гарнитура Apple Vision Pro выглядит внутри. Устройство уже разобрали специалисты iFixit В Сети продолжают появляться подробности о гарнитуре Apple Vision Pro, которые изначально были неизвестны.
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